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У Львові благодійники збирають кошти на реабілітацію Героя АТО

Анастасія Мельник

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У понеділок, 15 липня, о 18 годині у музеї-садибі Михайла Грушевського на вул. Івана Франка, 154, відбудеться благодійний вечір на підтримку Героя АТО Сергія Загасайла, який отримав важкі поранення під час мінометного обстрілу у травні 2014 році біля Словʼянська. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГФ «Народна Самооборона» Львівщини.

 

Зазначимо, що Сергій Загасайла вже переніс 15 складних операцій. Відтоді проходить тривалу і дорогу реабілітацію, щоб знову звестися на ноги.

Відтак під час вечора відбудеться аукціон. Його лоти – картини, ляльки-мотанки, які створили дружини, матері АТОвців та волонтери. Всі зібрані кошти передадуть Сергію.

«Я вдячна всім людям, які підтримують Сергія. Я дякую волонтерам, які передали нам дуже багато потрібних речей. Це і речі особистої гігієни, і спеціальне медичне ліжко, і масажний столик. Сергій потребує ще дуже тривалої реабілітації. Найкраще її проходити у центрі «Модричі» у Трускавці. Туди потрібно їздити 3-4 рази в рік. Один курс триває 3-4 тижні, а один день перебування у центрі вартує 4200 гривень. Тому кошти дуже потрібні», – розповіла Алла Загасайло.

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