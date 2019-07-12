У Львові громадський транспорт курсує до півночі

Упродовж 12-14 липня у Львові триватиме фестиваль «Ніч у Львові». Відтак рух громадського транспорту буде продовжено. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Ми скерували листи усім перевізникам з проханням з п’ятниці до неділі включно продовжити роботу транспорту до 24:00 год. Після півночі починають курсувати нічні маршрути», — розповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

За словами Івана Бондара, речника ЛКП «Львівелектротранс», також до 24:00 год. буде продовженого роботу трамвайних маршрутів № 1, 3, 8, 9.

З програмою фестивалю «Ніч у Львові» ви можете ознайомитися за посиланням.