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12 липня стартує «Ніч у Львові». Програма подій

Наталя Дуляба

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Вже цієї п’ятниці, 12 липня, розпочинається «Ніч у Львові», яка цьогоріч присвячена темі ангелів. На львів’ян та гостей міста чекатимуть екскурсії найбільшими музеями, театралізовані дійства, кіноніч, виставки, концерти та перформенси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Оскільки темою цьогорічної «Ночі у Львові» стали ангели, то всі охочі матимуть змогу «створити» собі охоронця. Відповідна «Майстерня Ангелів» буде діяти у внутрішньому дворику Ратуші у співпраці з виставкою-антологією Павла Гудімова «Ангели».

«Люди різних вікових категорій матимуть нагоду „створити Святого Охоронця“. Такий „хепінінг“ події пов’язаний з діючою виставкою-антологією „Ангели“ Павла Гудімова, яка відкрилася одразу на двох локаціях: Львівській національній галереї мистецтв (Палац Лозинського) та Музей Пінзеля. Також ми запрошуємо гостей фестивалю на пошуки скорботних ангелів під час екскурсії „Сутінки“ по Личаківському цвинтарі», – розповіла організаторка «Ночі у Львові» Марта Іванишин.

У суботу, 13 липня, о 21:00 год. усіх бажаючих запрошують переглянути хроніку Львова 1929 року «Ангели Львова» з коментарями від історика мистецтва Юрія Бірюльова.

А в неділю, 14 липня, о 22:00 год. у дворику Ратуші гостей фестивалю запрошують переглянути перформенс «Я – Ангел» від танцювального колективу Сontermporery Dance Spase.

ПОВНА ПРОГРАМА ПОДІЙ «НОЧІ У ЛЬВОВІ-2019»:

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