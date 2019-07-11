Пенсіонеру, який цеглою вбив 92-річну тещу, повідомили про підозру

Повідомлено про підозру 70-річному львів’янину, який напідпитку вбив свою тещу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Зазначимо, що подія трапилася 7 липня цього року в квартирі підозрюваного у Залізничному районі м. Львова.

«Встановлено, що зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час раптово конфлікту зі своєю 92-річною тещою, наніс їй декілька ударів у голову шматком гіпсоблоку. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди», – йдеться у поліції.

За результатами скоординованої роботи правоохоронних органів та проведених першочергових слідчих (розшукових) дій фігуранта затримано в порядку ст.208 КПК України та обрано найсуворішу міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування триває, у провадженні призначено судові експертизи, проводяться необхідні слідчі дії. За вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.