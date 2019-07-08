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Львів’янин цеглою вбив свою 92-річну тещу

Анастасія Мельник

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У неділю, 7 липня, до правоохоронців звернулася мешканка Львова, яка повідомила про тіло своєї матері без ознак життя, яке вона виявила, на терасі квартири. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

За словами правоохоронців, між 70-річним чоловіком та його 92-річною тещею виник конфлікт, під час якого зять завдав пенсіонерці удар цеглиною по голові. Від отриманих травм жінка померла до приїзду медиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зазначається, що зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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