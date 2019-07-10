Ворог обстріляв автоколону з головою Донецької ОДА

У районі південної околиці Гранітне ворожим протитанковим ракетним комплексом був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об’єднаних сил. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

В результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості. Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Проведено евакуацію постраждалого до одного з медичних закладів.

При цьому, за даними джерела «Української правди», під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.

Згодом на сайті Президента України Володимира Зеленського з’явилась інформація, що автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала.

«Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Донецької ОДА Павла Кириленка, брат якого воює за «ДНР».