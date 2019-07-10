У Львові – чергове «замінування». Вибухівку шукали у головному корпусі політехніки

У вівторок, 9 липня, анонім повідомив про замінування головного корпусу Львівської політехніки, що на вул. Степана Бандери, 12. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Анонімне повідомлення про закладення вибухівки надійшло об 11:23 год. на електронну пошту університету. Після перевірки приміщення навчального закладу та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі поліцейські встановлюють особу псевдомінера. Згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, востаннє головний корпус Львівської політехніки «мінували» 24 червня. Тоді правоохоронці вибухівки також не знайшли.

Як повідомляв Львівський портал, МВС пропонує правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.