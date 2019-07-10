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Днями у Буську після капремонту відкриють басейн

Соломія Головіна

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У Буську 12 липня після проведення капітального ремонту за кошти ДФРР, обласного та місцевого бюджетів відкриють плавальний басейн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Під час капітального ремонту споруди повністю замінили аварійне перекриття басейну Буської ДЮСШ, яке складали залізобетонні плити,  провели демонтаж частин аварійної кладки конструкцій стін, підсилили фундамент, замінили віконні блоки на металопластикові, здійснили утеплення зовнішніх конструкцій стін басейну, влаштували якісне покриття з керамічної облицювальної плитки у ванні басейну та навколо неї, влаштували нову енергозберігаючу систему опалення.

Роботи проводила підрядна організація ТзОВ «Пласт», кошторисна вартість об’єкту 12 147,284 тис грн.

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