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У Винниках хочуть відкрити амбулаторію

Наталя Дуляба

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Міська рада Львова планує викупити приміщення у житловому будинку на вул. Винна Гора, 30 у Винниках і створити там амбулаторію сімейної медицини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Міськрада збирається придбати приміщення площею 127 кв м на першому поверсі житлового будинку на вул. Винна Гора, 30. Після облаштування амбулаторії тут працюватимуть 4-5 сімейних лікарів.

Як розповів очільник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, у майбутній амбулаторії мешканці Винників зможуть проходити медогляди, здавати аналізи, консультуватися з лікарями, а також робити щеплення.

«Також плануємо тут створити процедурний кабінет, де можна буде проводити різноманітні лікувальні маніпуляції, а також кабінет щеплень, щоби дітям можна було проводити планове щеплення, й не їхати через пів Винників до центральної поліклініки. Тобто це буде і профілактична допомога, і лікування, і мінімальний набір обстежень, в тому числі і лабораторні аналізи», — пояснив Володимир Зуб.

Зараз близько 16 000 мешканців Винник обслуговує поліклініка 6-ї міської поліклініки Львова, що на вул. Галицькій, 15. Відтак створення нової амбулаторії підвищить рівень медичних послуг у місті.

У Львові станом на сьогодні функціонує 19 амбулаторій, 11 із яких створили протягом останніх п’яти років.

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