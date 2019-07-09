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Двом наркоділкам зі Стрия «світить» 10 років в’язниці

Вероніка Рой

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До 10 років тюрми «світить» двом стриянам, які забезпечували незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, у червні цього року слідчими Стрийського відділу поліції завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення двома стриянами кримінальних правопорушення. Зокрема, незаконне зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежено та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, вчинених повторно та надання приміщення з метою незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

«В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані займались незаконною діяльністю з корисливих мотивів, зокрема, особистого збагачення. Чоловіки надавали приміщення своєї квартири стороннім особам для вживання наркотичних засобів. На даний час зловмисникам обрано найсуворіші запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, а кримінальні провадження скеровано на розгляд у Стрийський міськрайонний суд», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За вчинене фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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