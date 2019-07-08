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В центрі Львова замінували торговий центр

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 8 липня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ Forum Lviv, що на вул. Під Дубом. Про це Львівському порталу розповіла речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

«Надійшла інформація про замінування торгового центру. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи, правоохоронці і працівники інших спецслужб. Наразі проводиться обстеження самого торгового центру і прилеглих територій», – зазначила Світлана Добровольська.

Зазначимо, що згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, востаннє псевдомінери у Львові закладали вибухівку в автомобіль «Мерседес-Бенц». Інцидент стався 28 червня. Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські так і не виявили.

Як повідомляв Львівський портал, МВС пропонує правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

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