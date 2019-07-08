У Раві-Руській спіймали п’ятьох турків-нелегалів

Цими вихідними прикордонники затримали п’ятьох турків, які намагались незаконно пробратись до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Про нелегалів прикордонників відділу «Рава-Руська» повідомили місцеві мешканці. Групу із п’яти громадян Туреччини спіймали «на гарячому». Чоловіки не мали при собі необхідних документів.

За цим фактом складено адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Іноземцям загрожує штраф від 8 500 до 13 600 гривень або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб із конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Фото: Львівський прикордонний загін