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У Раві-Руській спіймали п’ятьох турків-нелегалів

Наталя Дуляба

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Цими вихідними прикордонники затримали п’ятьох турків, які намагались незаконно пробратись до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Про нелегалів прикордонників відділу «Рава-Руська» повідомили місцеві мешканці. Групу із п’яти громадян Туреччини спіймали «на гарячому». Чоловіки не мали при собі необхідних документів.

За цим фактом складено адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Іноземцям загрожує штраф від 8 500 до 13 600 гривень або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб із конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Фото: Львівський прикордонний загін

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