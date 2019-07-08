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Тюнінговані авто, ретромашини та електрокари. Що покажуть у Львові на NewCarsFest?

Наталя Дуляба

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Цими вихідними, 13-14 липня, на FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, відбудеться головна подія в автомобільному житті Львова – фестиваль NewCarsFest 2019. Вхід для всіх охочих є безкоштовним. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

На фестивалі львів’яни та гості міста зможуть побачити новинки провідних світових автомобільних брендів, протестувати два десятки нових авто, зокрема, електромобілів. Також можна буде випробувати всі автомобілі-номінанти премії «Автомобіль року» в Україні та претендентів на це звання у 2020 році.

Не залишаться без уваги любителі екзотичної техніки, які зможуть ознайомитися з тюнінгованими машинами, ретротехнікою та іншими шоустопперами.

«Окрім ознайомчої і розважальної функції фестиваль NewCarsFest несе і соціальну функцію. Окрема зона на фестивалі буде присвячена безпеці дорожнього руху. Пропаганда принципу безаварійного водіння і безпеки пішоходів – одна з основних місій всіх наших заходів», – наголошують організатори.

Для всіх гостей фестивалю підготували розіграш цінних призів і подарунків.

Експозиція відкрита у суботу і неділю з 11:00 до 19:00 год. Вхід – вільний.

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