ЦВК зняла з реєстрації 18 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.
«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів», – йдеться в повідомленні.
Відтак ЦВК виключила таких самовисуванців:
- Майданевича Л.О. в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №17;
- Демчака Р.Д. в ОВО №18;
- Бекерову Н.А. в ОВО №26;
- Кравченка А.Ю. в ОВО №27;
- Хабібуліна О.Ф., Черняка В.М. в ОВО №36;
- Луців Е.В. в ОВО №70;
- Полюсова В.В. в ОВО №76;
- Ярового О.В. в ОВО №101;
- Волканова В.А. в ОВО №102;
- Столяренко Т.М. в ОВО №180;
- Рибакова О.В. в ОВО №182;
- Гешка І.Т. в ОВО №202;
- Супруненка О.І. в ОВО №216;
- Соломаху А.Г. в ОВО №221.
Також із виборів зняли висунутих партією «Європейська солідарність» Євстаф’єву І.С. (ОВО №78), партією «Сила і честь» – Коваль Л.І. (ОВО №130) і партією «Опозиційний блок» – Середу А.О. (ОВО №183).
Водночас Центрвиборчком виголосив попередження 38 кандидатам у нардепи через порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів. Втім їхніх прізвищ комісія не називає.
Наталя Дуляба