ОСТАННІ НОВИНИ

ЦВК зняла з реєстрації 18 кандидатів у нардепи

Наталя Дуляба

|

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

 

«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів», – йдеться в повідомленні.

Відтак ЦВК виключила таких самовисуванців:

  • Майданевича Л.О. в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №17;
  • Демчака Р.Д. в ОВО №18;
  • Бекерову Н.А. в ОВО №26;
  • Кравченка А.Ю. в ОВО №27;
  • Хабібуліна О.Ф., Черняка В.М. в ОВО №36;
  • Луців Е.В. в ОВО №70;
  • Полюсова В.В. в ОВО №76;
  • Ярового О.В. в ОВО №101;
  • Волканова В.А. в ОВО №102;
  • Столяренко Т.М. в ОВО №180;
  • Рибакова О.В. в ОВО №182;
  • Гешка І.Т. в ОВО №202;
  • Супруненка О.І. в ОВО №216;
  • Соломаху А.Г. в ОВО №221.

Також із виборів зняли висунутих партією «Європейська солідарність» Євстаф’єву І.С. (ОВО №78), партією «Сила і честь»  – Коваль Л.І. (ОВО №130) і партією «Опозиційний блок» – Середу А.О. (ОВО №183).

Водночас Центрвиборчком виголосив попередження 38 кандидатам у нардепи через порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів. Втім їхніх прізвищ комісія не називає.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119
Соломія ГОЛОВІНА
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119

Екс-голова Львівської ОДА, військовий комісар Львівщини, депутати Львівської міської та обласної рад, мер Буська, а тако...

Футболіст, військовий медик, одіозний політик: хто балотується у парламент від Пустомитівщини та частини Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Футболіст, військовий медик, одіозний політик: хто балотується у парламент від Пустомитівщини та частини Львова?

В одномандатному виборчому окрузі №118, який охоплює Пустомитівщину, частину Личаківського й Шевченківського районів Льв...

Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»
Омелян ШЕВЧУК
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»

За кілька тижнів матимемо змогу обрати на позачергових виборах парламент. ЦВК зареєструвала понад 2 300 кандидата у наро...

Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам
Володимир ВОВК
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...