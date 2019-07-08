ЦВК зняла з реєстрації 18 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів у народні депутати України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

«Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, комісія скасувала реєстрацію 18 кандидатів», – йдеться в повідомленні.

Відтак ЦВК виключила таких самовисуванців:

Майданевича Л.О. в одномандатному виборчому окрузі (ОВО) №17;

Демчака Р.Д. в ОВО №18;

Бекерову Н.А. в ОВО №26;

Кравченка А.Ю. в ОВО №27;

Хабібуліна О.Ф., Черняка В.М. в ОВО №36;

Луців Е.В. в ОВО №70;

Полюсова В.В. в ОВО №76;

Ярового О.В. в ОВО №101;

Волканова В.А. в ОВО №102;

Столяренко Т.М. в ОВО №180;

Рибакова О.В. в ОВО №182;

Гешка І.Т. в ОВО №202;

Супруненка О.І. в ОВО №216;

Соломаху А.Г. в ОВО №221.

Також із виборів зняли висунутих партією «Європейська солідарність» Євстаф’єву І.С. (ОВО №78), партією «Сила і честь» – Коваль Л.І. (ОВО №130) і партією «Опозиційний блок» – Середу А.О. (ОВО №183).

Водночас Центрвиборчком виголосив попередження 38 кандидатам у нардепи через порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів. Втім їхніх прізвищ комісія не називає.