Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк на своїй Facebook-сторінці заявив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів російських пропагандистів провести телеміст «Треба поговорити» та закликав політиків припинити істерику.

«Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції Президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес», – заявив Олександр Данилюк.

Секретар РНБО наголосив: «Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями».

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Як повідомляв Львівський портал, у неділю, 7 липня, в ефірі російського пропагандистського каналу «Росія24» ведучий програми «Вести недели» Дмитро Кисельов анонсував проведення двогодинного телемосту «Треба поговорити». Його планують провести 12 липня спільно з українським телеканалом NewsOne.