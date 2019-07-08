Біля Львова не розминулись дві вантажівки та автобус: троє людей постраждали

Вчора, 7 липня, близько 22.50 у селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулись дві вантажівки та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП постраждали троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажні автомобілі «ДАФ», яким керував 46-річний мешканець Івано-Франківська, «Вольво», за кермом якого перебував 62-річний мешканець Закарпаття та рейсовий автобус «Сетра» сполученням «Львів-Київ» під керуванням 40-річного мешканця Хмельницької області.

Після зіткнення водій та двоє пасажирів автобуса були доставлені у лікарню, діагнози уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта-1