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Біля Львова не розминулись дві вантажівки та автобус: троє людей постраждали

Вероніка Рой

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Вчора, 7 липня, близько 22.50 у селі Гамаліївка Пустомитівського району зіткнулись дві вантажівки та рейсовий автобус. Внаслідок ДТП постраждали троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажні автомобілі «ДАФ», яким керував 46-річний мешканець Івано-Франківська, «Вольво», за кермом якого перебував 62-річний мешканець Закарпаття та рейсовий автобус «Сетра» сполученням «Львів-Київ» під керуванням 40-річного мешканця Хмельницької області.

Після зіткнення водій та двоє пасажирів автобуса були доставлені у лікарню, діагнози уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта-1

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