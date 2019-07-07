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Зеленський про повернення українських моряків: «Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі»

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський наголошує, що він і його команда роблять все для якнайшвидшого звільнення утримуваних в полоні у Російської Федерації українських військових моряків. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Сьогодні тут присутні сім’ї наших полонених моряків, і я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому. І я особисто роблю все, щоб слова про повернення нарешті перетворилися в міцні обійми з вашими хлопцями», – сказав він у неділю в Одесі під час участі у заходах з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань «Сі Бриз-2019».

Нагадаємо,  нині в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил.

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