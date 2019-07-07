Україна відзначає День Військово-Морських Сил

Сьогодні в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил. З 2015 року відзначається в першу неділю липня.

Додамо, що на прохання Військової Ради Військово-Морських Сил, на честь перших широкомасштабних навчань українського військового флоту, Указом Президента України N 708 від 17 серпня 1996 року 1 серпня було встановлено свято – День Військово-Морських Сил. В Указі зазначалося: «Ураховуючи значення Військово-Морських Сил як невід’ємної частини Збройних Сил України у захисті незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: Установити в Україні свято – День Військово-Морських Сил, яке відзначати щорічно 1 серпня».

Уперше День ВМС України був святково відзначений 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС, були урочисто підняті військово-морські прапори України.

День ВМС 1 серпня щорічно відзначався у Військово-Морських Силах України до 2005 року. Але флотське свято часто випадало на будні дні, чим порушувалися флотські традиції. Виходило, що українські моряки святкують своє професійне свято в будній день, а російські моряки – у неділю напередодні. Президент України Віктор Ющенко вирішив виправити ситуацію. Указом Президента України N 259 від 24 березня 2006 року враховуючи побажання військових моряків Днем Військово-Морських сил Збройних Сил України було визначено першу неділю липня. Святкування дня ВМС стало всенародним оглядом бойової готовності українського флоту і визначенням його авторитету в Україні. Воно засвідчило перемогу не лише військових моряків, а всього народу у виснажливій боротьбі за флот, за право України бути морською державою.

Протягом шести років свято окремо не відзначалося: День Військово-Морських Сил Збройних Сил України був скасований у 2008 році Указом президента України «Про День флоту України». Після приходу до влади Віктор Янукович своїм указом переніс святкування Дня флоту України на останню неділю липня, таким чином поєднавши його з святкуванням дня Військово-Морського Флоту Росії.

Свято, відновлене 12 червня 2015 року Указом президента України Петра Порошенка, святкується в першу неділю липня.