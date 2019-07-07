Із авто 27-річного львів’янина поцупили 300 тисяч, коли він зупинився на світлофорі

Невідомі напали на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові на чоловіка, який перевозив у авто гроші. Зловмисники поцупили пакунок із 300 тисячами гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 5 липня до поліції надійшло повідомлення від 27-річного львів’янина про те, що на вулиці Гетьмана Мазепи у Львові невідомі заволоділи його грошима.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що заявник,працівник одного з львівських підприємств, перевозив гроші у власному автомобілі «Мазда».

Близько 10.40, проїжджаючи вулицею Гетьмана Мазепи, він зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей час на нього напали двоє зловмисників – один скористався газовим балончиком, а інший молотком розбив скло у дверцятах автомобіля та заволодів пакунком, у якому за словами заявника були гроші у сумі більше 300 тисяч гривень. Після цього нападники втекли.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

Усіх, хто був очевидцем скоєння злочину або володіє інформацією, що може допомогти встановити особи нападників, поліцейські закликають зголоситись на оперативну лінію102.

Фото: Форпост