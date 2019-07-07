Через укус змії в реанімацію попали бабуся та дитина

На Сколівщині від укусів змій постраждали 69-річна жінка та 9-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 6 липня о 18:05 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії лівого гомілковоступневого суглобу в стані середньої важкості поступила мешканка с. Либохора.

Цього ж дня о 23:20 надійшло повідомлення про те, в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії лівої руки в стані середньої важкості поступила дитина 2010 року народження. Дитина – житель с. Климець Сколівського району.