15-річний мешканець Стрия постраждав внаслідок наїзду «Опеля»

У Стрию внаслідок наїзду «Опеля» травмовано 15-річного мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 липня близько 22.30 на вулиці Богдана Хмельницького у місті Стрий.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель», 20-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 15-річного мешканця Стрия. Внаслідок наїзду хлопець отримав, зокрема, травму ноги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.