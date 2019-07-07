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15-річний мешканець Стрия постраждав внаслідок наїзду «Опеля»

Соломія Головіна

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У Стрию внаслідок наїзду «Опеля» травмовано 15-річного мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 липня близько 22.30 на вулиці Богдана Хмельницького у місті Стрий.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель», 20-річний місцевий мешканець,  скоїв наїзд на пішохода,  15-річного мешканця Стрия. Внаслідок наїзду хлопець отримав, зокрема, травму ноги.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.  Максимальне покарання,  передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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