Восени у театрі Лесі Українки відкриють внутрішній дворик. Візуалізація

У Драматичному театрі ім. Лесі Українки тривають масштабні ремонтні роботи трьох об’єктів. Серед них – реставрація дахів та фасадів, реконструкція системи опалення театру та капітальний ремонт внутрішнього дворика. Про це сьогодні, 3 липня, під час зустрічі із журналістами розповіла директорка театру Ольга Пужаковська, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами директорки, роботи з реставрації фасадів та дахів добігають завершення. Зокрема, з 10,5 млн грн, які передбачено на цей проєкт – освоєно 9 млн 700 тис. грн.

«Проєкт – дуже складний, тому що будівля була збудована 100 років тому. Вона була перебудована та перемонтована… Оскільки будувалася, як католицький дім, а потім її підлаштовували під театральну сцену та театральну установу. Також за часів СРСР радянські інженери зробили багато чого, що ускладнює нам роботу сьогодні», – розповіла Ольга Пужаковська.

За її словами, завершити цей проєкт планують до кінця року.

Також у театрі триває реконструкція опалення установи. Загальний бюджет цього проєкту становить 4 млн 357 тис. грн.

«Однак вже зараз ми бачимо, що потрібно близько 500 тис. грн додаткових коштів», – зауважила художня керівниця.

Завершити реконструкцію опалення у міській раді обіцяють до початку опалювального сезону.

Окрім опалення та фасадів, у театрі кипить робота у внутрішньому дворику. Адже, простір, який там хочуть облаштувати, планують відкрити з початком театрального сезону – у вересні.

«Маємо амбітні плани зробити відкриття дворика у вересні, але все залежить від того, чи місто виділить нам додатково кошти, бо станом на сьогодні ми отримали лише 600 тис. грн, якщо виділять решту – 500 тис. грн, то ми зможемо закінчити об’єкт», – пояснила Ольга Пужаковська.

Директорка зауважила, що у дворику буде відкритий простір, де проводитимуть як театральні, так і міські заходи. Для цього там встановлять меблі, гойдалки та додадуть озеленення.

Однак, для того, аби всі три проєкти вдалося реалізувати вчасно, театру необхідно ще близько 5 млн грн. А також таку саму суму необхідно на додаткові роботи, які включають: демонтаж цегляної прибудови, яка є біля малої сцени, реставрація фасаду, а також нові двері.

Серед амбітних планів театру – капітальний ремонт малої сцени театру.

Наразі керівництво шукає компетентних архітекторів, які могли б скласти проєкт. Завершити капітальний ремонт малої сцени планують у 2021 році.

Як повідомляв Львівський портал, у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння» також триває капітальний ремонт.