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Показові виступи, вікторини та призи: як у Львові відзначатимуть День Національної поліції

Вероніка Рой

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Завтра, 4 липня, на площі перед Львівським національним університетом імені Івана Франка поліцейські Львівщини організують свято з нагоди відзначення Дня Національної поліції України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляється, у програмі – демонстрація обладнання та показові виступи працівників служб та підрозділів поліції: вибухотехніків, кінологів, ювенальної поліції, патрульних поліцейських, кіберполіції, працівників поліції охорони та інших.

Наймолодші львів’яни та гості міста зможуть взяти участь у цікавих вікторинах, отримати символічні призи, поспілкуватись та сфотографуватись з поліцейськими.

Час проведення: 13.00-15.00.

Місце проведення: м.Львів, вул. Університетська, 1 (площа перед Львівським національним університетом імені Івана Франка).

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