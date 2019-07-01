У вівторок частина Шевченківського району залишиться без води

Завтра, 2 липня, буде призупинено подачу води до частини Шевченківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з переключенням новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 600 мм по вул. Малоголосківська — На Нивах, завтра, 2 липня, з 9 до 20 години буде припинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: пр. Чорновола, 59−103, Липинського, 3−5, Варшавська, Масарика, Сосюри, Соснова, Окуневського, Панча, Ю. Липи, Чубинського, Купчинського, Дивізійна, Холмська, Петрицького, Тунельна, Винниця, Малоголосківська, Під Голоском, Кругла та прилеглі до них вулиці.