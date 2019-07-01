У Львові спіймали двох п’яних водіїв, які скоїли ДТП

У ніч на сьогодні, 1 липня, правоохоронці затримали двох горе-водіїв, які їздили за кермом у стані алкогольного сп’яніння та вчинили аварії. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Першого нетверезого водія патрульні спіймали у самому центрі міста, на вул. Дудаєва. Він, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхав на тротуар, де врізався у металеву конструкцію. Пристрій драґер показав 1.11 проміле алкоголю у крові чоловіка.

На водія склали протокол за вчинену аварію, протокол за керування в стані сп’яніння та винесли постанову за відсутність всіх необхідних документів.

Іншого п’яного водія затримали на вул. Сосюри, якого попередньо встигли спіймати небайдужі мешканці. Як з’ясували інспектори, нетверезий водій автомобіля Daewoo Lanos вчинив подвійну аварію, зіткнувшись із автівками Opel I

Daewoo.

«Патрульні почали спілкуватися з громадянином, проте він був з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння та проявляв агресію. Після неодноразових попереджень інспектори затримали чоловіка та доставили у відділ поліції. На нього склали протокол за злісну непокору законному розпорядженню поліцейського, протоколи за ДТП та нетверезу їзду. Подальшу долю чоловіка буде вирішувати суд», – йдеться у повідомленні.