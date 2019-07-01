У Львові незрячі діти спільно з «Піккардійською Терцією» запишуть музичний альбом

З 1 липня стартує новий проект Львівського обласного осередку ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ» під назвою «Казка на білих лапах». Під час проекту запишуть однойменний альбом, у якому незрячі діти з різних куточків України співатимуть у супроводі вокальної формації «Піккардійська Терція». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

За словами координаторки проекту Оксана Потимко, альбом матиме авторські різдвяні пісні Ярослава Нудика, а також вишукану українську поезію у виконанні як незрячих дітей, так і учасників вокальної формації.

Наразі триватиме кастинг, під час якого спеціальне журі відбиратиме талановитих, проте позбавлених зору дітей

Частину дітей організатори проекту вже знайшли: це дітвора з Дніпра, Миколаєва, Рівного, Хмельницького, Тернополя, Франківська, Львова.

При відборі дітей пріоритет надаватиметься вокальним даним, відчуттю ритму; ще одним критерієм слугуватиме ступінь втрати зору (перевагу матимуть діти з повною втратою зору).

Подібний формат участі — незрячі діти й ВФ «Піккардійська терція» в Україні втілюється вперше. Унікальним є також те, що автори проекту пропонують новий погляд на святкування Різдва: відмову від класичного етностилю, а популяризацію нових мелодійних різдвяних пісень і вишуканої української поезії, врешті інклюзивний компонент проекту як приклад для наслідування артистами України.

Автором ідеї проекту, композитором і автором різдвяних пісень є Ярослав Нудик — лауреат Шевченківської премії, соліст ВФ «Піккардійська терція». Він же займатиметься з незрячими дітьми вокальною підготовкою для звукозапису альбому. Учасником проектної команди є також народна артистка України, актриса Олександра Бонковська, яка займатиметься декламаторською підготовкою дітей і членів команди.

Запис альбому має завершитися до 31 жовтня. Його тираж буде 1000 примірників. Автори проекту впевнені, що цей інклюзивний мистецький продукт не лише подарує чимало щасливих творчих хвилин учасникам проекту, але й сприятиме зміні світогляду і ставлення людей до дітей з особливими потребами.