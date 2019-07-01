На Пустомитівщині загорілась вантажівка з вугіллям

Сьогодні, 1 липня, на трасі Львів – Тернопіль загорілась вантажівка із вугіллям. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа у вантажному автомобілі MAN виникла в селі Підгірне Пустомитівського району поруч із автозаправкою. Відомо, що всередині вантажівки знаходилось вугілля.

На місце події виїхали рятувальники. Для того, щоби загасити вогонь, їм знадобилось близько 20 хвилин. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі причина виникнення займання встановлюється.

Фото: Ігор Зінкевич