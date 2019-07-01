На Львівщині гадюка відправила 39-річну жінку до лікарні

У неділю, 30 червня, у селі Верхнє Висоцьке Турківського району у праву стопу 39-річну жінку вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Жінку було госпіталізовано у Турківську центральну районну лікарню у стані середнього ступеня важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

Раніше Львівський портал писав про першу допомогу після укусу змії.