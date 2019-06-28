ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові поліцейські розшукали 14-річну дівчину, яка пішла з дому і пропала

Соломія Головіна

|

У Львові оперативники розшукали зниклу 14-річну дівчинку, яка пішла з дому вчора ввечері і пропала. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Галицький відділ поліції 27 червня надійшло повідомлення про те, що напередодні близько восьмої вечора пішла з дому та не повернулась 14-річна львів’янка. На зв’язок дівчинка не виходила, її місцеперебування не було відоме.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки неповнолітньої. І сьогодні, 28 червня, оперативники управління карного розшуку та Галицького відділу поліції встановили її місцеперебування.

Дівчинка здорова та неушкоджена. З неї та її батьками проведено профілактичні бесіди.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...