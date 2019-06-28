У Львові поліцейські розшукали 14-річну дівчину, яка пішла з дому і пропала

У Львові оперативники розшукали зниклу 14-річну дівчинку, яка пішла з дому вчора ввечері і пропала. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Галицький відділ поліції 27 червня надійшло повідомлення про те, що напередодні близько восьмої вечора пішла з дому та не повернулась 14-річна львів’янка. На зв’язок дівчинка не виходила, її місцеперебування не було відоме.

Правоохоронці негайно розпочали пошуки неповнолітньої. І сьогодні, 28 червня, оперативники управління карного розшуку та Галицького відділу поліції встановили її місцеперебування.

Дівчинка здорова та неушкоджена. З неї та її батьками проведено профілактичні бесіди.