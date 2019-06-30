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Сьогодні – День молоді. Як святкуватиме Львів?

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 30 червня, українці відзначають День молоді. З цієї нагоди у Львові традиційно відбудуться святкові заходи: концерт, нічний кіноперегляд, квести та забави. Про це повідомляє Львівський портал.

 

День молоді в Україні не має фіксованої дати, оскільки щороку його відзначають в останню неділю червня. Цьогоріч свято припадає на 30 червня, останній день місяця. Офіційно День молоді в Україні почали відзначати з 1994 року. Тоді президент Леонід Кравчук підписав відповідний указ.

До молоді в Україні відносять людей віком від 18 до 35 років, що складає близько 22% населення країни.

З цієї нагоди у Львові сьогодні передбачено чимало заходів. Окрема розважальна програма діятиме у парку «На валах», що на вул. Підвальній. Святкування розпочнеться о 13:00 год. і триватиме до 00:00. Ввечері на львів’ян та гостей міста чекатиме дефіле оркестру Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, кіноперегляд просто неба та  виступи музичних гуртів. Спеціальний гість заходу – переможниця «Голосу країни» Оксана Муха.

У денній програмі у сквері «На валах» передбачили спортивні ігри, інтелектуально-розважальні ігри, міжнародний фестиваль культур, туристичну кухню Львівщини, квест містом, а для найменших підготували дитяче містечко з аніматорами. Також під час святкувань буде й інтелектуальний блок – виступи цікавих спікерів і мотивуючі історії.

Організатором святкувань є ЛОДА та молодіжні громадські організації Львівщини.

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