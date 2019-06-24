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Нічний кіноперегляд, квести та інтелектуальні ігри: як у Львові відзначатимуть День молоді

Вероніка Рой

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Цієї неділі, 30 червня, у парку «На Валах» у Львові відзначатимуть День молоді. Організатори заходів підготували насичену програму, яка наповнена різноманітними локаціями та активностями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зокрема, кожен охочий зможе взяти участь у битві «на купинах», піднятися на 10-метровий надувний скеледром, взяти участь в інтелектуально-розважальній грі «Mind Game» та поспілкуватися із волонтерами із 10 країн на міжнародному фестивалі культур. На найменших гостей свята чекає дитяче містечко, наповнене цікавими завданнями та іграми з аніматорами.

Окрім цього, на святі передбачений інтелектуальний блок – виступи цікавих спікерів і мотивуючі історії.

Гості також зможуть ознайомитися із туристичною кухнею Львівщини, роботою пластового містечка, взяти участь у медіа-квесті та командному квесті по місту.

Святкування розпочнеться о 13.00 год у сквері «На Валах», що перед Львівською облдержадміністрацією і триватиме до 00:00. Вечірня програма включає дефіле оркестру Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного та виступи музичних гуртів та нічний кіноперегляд просто неба.

Спеціальний гість заходу – переможець пісенного конкурсу «Голос країни» Оксана Муха.

Окрім цього, учасники заходу зможуть зафіксувати приємні спогади з Дня молоді і миттєво отримати надруковані світлини завдяки фотобоксу.

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