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В аеропорту «Львів» гостей зустрічали під звуки джазу

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 червня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького влаштували музичний флешмоб. Юні музиканти грали джаз гостей міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Участь у флешмобі взяв оркестр школи мистецтв №5 «Львівські фанфари». Близько 30 юних музикантів виконали свою версію відомої джазової композиції.

Зазначимо, що час і місце флешмобу були обрані невипадково, адже саме цього суботнього ранку багато музикантів-учасників Leopolis Jazz Fest або прилітають до міста, або відлітають. Відтак вони зможуть побачити флешмоб, створений на їхню честь.

Leopolis Jazz Fest цьогоріч триває протягом п’ти днів – з 26 по 30 червня. Із детальною програмою музичної події можна ознайомитися тут.

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