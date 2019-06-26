У Львові стартував Leopolis Jazz Fest. Чим фестиваль дивуватиме цьогоріч?

У Львові стартував ІХ Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, який триватиме до 30 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Фестиваль відбудеться 26−30 червня на традиційних основних сценах: сцені імені Едді Рознера у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, де вхід за квитками, сцені на площі Ринок, де вхід вільний, та сцені в дворику Палацу Потоцьких, де вхід також вільний.

З цьогорічних цікавинок — конкурс для молодих дизайнерів від фестивалю.

На площі Ринок та у дворі Палацу Потоцьких виступатимуть гурти та колективи з Австрії, Данії, Ізраїлю, Італії, Литви, Люксембургу, Німеччини, Туреччини, Угорщини, Франції та Швейцарії.

Також на сцені фестивалю Leopolis Jazz 2019 виступить всесвітньо відомий піаніст і композитор, володар 22 премій Греммі — Чік Коріа з проектом My Spanish Heart Band.

Окрім того, буде унікальна можливість почути вперше в Україні легенду джазової історії, американського музиканта, композитора, аранжувальника, «найліричнішого піаніста нашого часу» — Кенні Баррона.

Одна з найочікуваніших гуртів — Snarky Puppy, володарі трьох премій Греммі (Кращий R & B виступ в 2014, Кращий інструментальний альбом в 2016 та 2017 роках).

Вперше в Україні на сцені Leopolis Jazz Fest виступить неймовірна канадська співачка та піаністка Дайана Кролл. Усі ці роки, відповідно до опитуванням фестивалю, вона залишалась найочікуванішим хедлайнером. На сцену Leopolis Jazz Fest з Дайаною Кролл вийдуть: Джо Ловано, Марк Рібо, Роберт Херст і Каррім Ріггінс.

Також на сцені виступлять Etienne Mbappe & the Prophets — відомий камерунський бас-гітарист та композитор. Знаменитий американський джазовий вокаліст, диригент, десятиразовий лауреат премії Греммі, Боббі Макферрін, виступить також цьогоріч.

Окрім того, на сцені ім. Е. Рознера виступить американський вокаліст і піаніст Пітер Чінкотті.

І ще одна хедлайнерка фестивалю — британська співачка Ліза Стенсфілд.

Також в рамках фесту відбудеться концерт до Дня Конституції: 28 червня на площі Ринок виступить ТНMK.

До слова, у дні фестивалю Леополіс Джаз курсуватиме двоповерховий автобус-кабріолет. Його маршрут пролягає від центру міста до головної сцени фесту. Щогодини автобус чекатиме відвідувачів на площі Міцкевича з 11 до 19:00. Квитком на проїзд стане пляшка «Боржомі». Також буде продовжено курсування автобусних маршрутів № 3А, 4А, 16, 18, 45 у вечірній час до 01:00 та трамвайних маршрутів № 3, 4, 9 до 01:15.

Для гостей фестивалю також працюватимуть дві безкоштовні пікнікові зони Leopolis Jazz Fest: на головній алеї та на території стадіону «Юність» в парку. Там на великих світлодіодних екранах можна подивитись усі концерти головної сцени ім. Едді Рознера.

Повна програма фестивалю та квитки за посиланням.