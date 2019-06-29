У Львові патрульні затримали підлітків-крадіїв

Сьогодні вночі, 29 червня, на вул. Дозвільній, що у Залізничному районі Львова, правоохоронці спіймали трьох підлітків, які поцупили з чужого подвір’я велосипед і самокат. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Інформацію про крадіжку з подвір’я одного з будинків на вул. Дрогобицькій патрульні отримали орієнтовно о 04:00 год. ночі. Свідок розповів інспекторам, що невідомі особи перелізли через паркан і викрали велосипед і самокат.

«Два екіпажі почали обстежувати прилеглі вулиці і виявили схожих до опису свідка осіб на Дозвільній. Троє підлітків віком 14, 15 та 16 років сиділи біля школи на лавочці, а поруч із ними лежали ідентичні за описом речі. Їхнє походження підлітки пояснити не змогли і плуталися в поясненнях», – йдеться у повідомленні.

Потерпілий впізнав своє майно, а свідок – самих підлітків. На місце події патрульні слідчо-оперативну групу та батьків неповнолітніх.