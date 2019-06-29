У Краковці спіймали сімох африканців-нелегалів

Сьогодні вранці, 29 червня, неподалік пункту пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, спіймали сімох нелегалів із Африки. Про це Львівському порталу повідомили у Держприкордонслужбі.

Спочатку прикордонники затримали трьох невідомих африканської зовнішності, коли ті намагались перелізти через паркан поблизу пункту пропуску.

«Військовослужбовці негайно доповіли до підрозділу і розпочали огляд місцевості. Алгоритм пошукових дій спрацював бездоганно – в ході відпрацювання зворотного сліду «мандрівників» неподалік місця їх затримання в очереті правоохоронці виявили ще чотирьох подільників. Частина чоловіків мала при собі документи, всі назвалися громадянами Союзу Коморських Островів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за спробу незаконного перетину державного кордону України, вчиненого групою осіб, іноземцям загрожує до 8 500 грн штрафу та примусове повернення до країни походження.

Наразі правоохоронці з’ясовують, яким чином іноземці потрапили в Україну, а також осіб, причетних до їхнього переправлення через державний кордон. Потім справу передадуть до суду.

Фото: Держприкордонслужба