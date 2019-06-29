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Під Радеховом молодик на «Мерседесі» злетів у кювет

Наталя Дуляба

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У п’ятницю ввечері, 28 червня, о 21:10 год. між Радеоховом та селом Лопатин злетів у кювет автомобіль «Мерседес Бенц». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили поліцейські, за кермом «Мерседеса» перебував 24-річний мешканець, який не впорався з керуванням, тому автівка з’їхала у кювет.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала 26-річна пасажирка автомобіля, також жителька Волинської області.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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