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Дві борчині зі Львівщини взяли «срібло» та «бронзу» на Європейських іграх

Соломія Головіна

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Борчині зі Львівщини Юлія Хавалджи та Алла Черкасова вибороли срібну та бронзову медалі на II Європейських іграх у Мінську. Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області на своїй сторінці у Facebook.

 

Як зазначається, борчиня Юлія Хавалджі принесла першу медаль ІІ Європейських ігор у скарбничку Львівщини. Вона стала віце-чемпіонкою у вазі до 53 кг.

Своєю чергою Алла Черкасова – бронзова призерка Європейських ігор-2019.

«Алла здобула перемогу у поєдинку за бронзу у вазі до 68 кг і услід за Юлією Хавалджі збагатила скарбничку Львівщини ще однією медаллю», – інформує відділення НОК України у області.

Фото: відділення НОК України  Львівщини

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