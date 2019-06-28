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У Львові 27-річний скутерист збив патрульного

Вероніка Рой

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Вчора у Львові 27-річний водій на краденому скутері, втікаючи від патрульних, наїхав на одного з них. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Так, під час патрулювання в центральній частині міста велопатрульні виявили скутер, який числився в базі як викрадений. Водія запросили в Галицький відділ поліції для з’ясування всіх обставин справи.

«Раптово, під час супроводу транспортного засобу, чоловік почав втікати. Патрульні заблокували йому проїзд, проте водій свідомо продовжив рух в сторону офіцера поліції. Внаслідок пригоди інспектор отримав тілесні ушкодження. Також був пошкоджений формений одяг, зірваний нагрудний жетон. До чоловіка застосували кайданки та доставили у відділ поліції. Тепер справою будуть займатися слідчі», – йдеться у повідомленні патрульних.

Фото: патрульна поліція

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