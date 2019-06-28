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Львів’ян запрошують взяти участь у квесті #Моя_Конституція та виграти приз

Вероніка Рой

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У Львові до 23-тої річниці Конституції України для містян приготували низку заходів на тему #Моя_Конституція. Серед них — флешмоб, квест, конкурс дитячих малюнків, фотозони. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Конституція України — це той закон, який завжди є з нами у житті. Львів’яни дуже шанують свої закони, права, обов’язки. Ми запросили дітей для того, щоб вони своєю мовою сказали, як вони розуміють Конституцію. Ми розробили квест, коли можна знайти статтю з Конституції в різних локаціях центру міста і сказати про те, що моя Конституція завжди зі мною. Саме тому ми назвали це свято #Моя_Конституція — моя держава, моє місто», — зазначила керівник відділу промоції міста Світлана Норець.

Один із важливих заходів свята — квест на тему «#Моя_Конституція». Охочі взяти участь у квесті отримали карти із правилами гри. Переможцю гарантують приємний подарунок.

Етапи реалізації квесту #Моя_Конституція:

  • ознайомитись із маршрутом квесту на зворотній стороні.
  • вибрати одну або декілька із локацій квесту.
  • зробити фотографію скрижалі, селфі чи відео.
  • завантажити файл у Facebook (сторіс або пост) із #Моя_Конституція та відмітити акаунт com/lvivtravel/.

* Більша кількість локацій збільшує ваші шанси на виграш.

Квест триватиме до 30 червня включно. Розіграш відбудеться 1 липня о 15.00 год. Оголошення переможця квесту «#Моя_Конституція» на сторінках lviv. travel у соціальних мережах — 1 липня.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Конституції України запустив флешмоб #мояулюбленастаття.

Фото: ЛМР

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