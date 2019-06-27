З початку року у Львові кліщі вкусили 170 осіб

За епідсезон 2019 року у медичні заклади Львова щодо присмоктування кліщів звернулись 170 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

У повідомленні зазначається, що за результатами 20-річного моніторингу за хворобою Лайма, яке проводило ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», встановлено, що практично вся територія Львівської області є небезпечною з точки зору можливого інфікування збудниками хвороби Лайма.

«За епідсезон 2019 року в медичні заклади міста щодо присмоктування кліщів звернулись 170 осіб. Покуси зареєстровано на території Сихівського лісопарку, парків Стрийський, Снопківський, «Високий Замок», «Залізні Води», Знесіння, Личаківський. Системний кліщовий бореліоз діагностовано у 33 хворих. На дослідження в лабораторію особливо небезпечних інфекцій доставлено 310 кліщів, зібраних на території місць масового відпочинку міста, із них 21 інфікований бореліями (6,8%)», – сказано у повідомленні.

Раніше Львівський портал писав про те, як самостійно витягнути кліща.