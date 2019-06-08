Обережно: кліщі! Як вберегтися та видалити кліща?

Із настанням літа та підвищенням температури в Україні активізуються кліщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України.

За словами лікарів, зустріти кліща можна не тільки у лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 20–60 см, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини.

Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людини і тварин, зокрема, кліщового енцефаліту і бореліозу (хвороби Лайма чи Міямото).

Фахівці зазначають, що ці небезпечні для людей і тварин істоти найбільш активні у квітні–червні та серпні–жовтні.

Як уберегтися від укусів кліщів?

Якщо ви зібралися на прогулянку, насамперед подбайте про відповідне вбрання: найбільш безпечним буде одяг із довгими рукавами, світлого кольору, який прилягає до тіла. Для захисту використовуйте репелент (акарицид) — спеціальний засіб, що відлякує кліщів. Він може бути у вигляді аерозолю, мазі тощо. Дотримуйтеся інструкції з використання засобу. Обов’язково зверніть увагу на тривалість його дії та не забувайте використовувати повторно. На прогулянці тримайтеся ближче до центру стежки та не заходьте у траву обабіч: саме там кліщів найбільше. Увага: коли кліщ чіпляється до вашого одягу, то залишається нерухомим, аж доки ви припините активно рухатись, сядете чи ляжете. Саме тоді нападник починає шукати місце прикріплення до тіла — повільно переміщується знизу вгору. Цей процес може тривати від 30 хв до трьох і більше годин, ба навіть кілька днів. Оглядайте себе та своїх близьких щогодини прогулянки. Відчути укус кліща майже неможливо: тварина виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус. Потрібен ретельний огляд, оскільки нападником може бути і так звана німфа — молодий дуже маленький кліщ, який майже не має забарвлення. Одразу після повернення додому ще раз огляньте дітей, тварин і себе: найкраще це зробити в білій ванні з добрим освітленням. Одяг, який ви зняли, слід ретельно почистити або випрати, а потім попрасувати. Те саме зробіть із речами, якими ви користувалися на прогулянці. Просте витрушування не допоможе позбутися кліща.

Що робити, коли все ж виявили кліща?

Одразу зверніться до лікаря. У травмпункті вам допоможуть витягти кліща і проконсультують щодо подальших дій. Якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальній пристрій для видалення кліщів, що продається у ветеринарних аптеках. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати кровопивцю з боку в бік (адже хоботок надійно «зацементовано» в ранці слиною тварини), а тоді повільно викрутити нападника (крутити можна у будь-який зручний для вас бік). Витягайте кліща повільно — без ривків! Якщо нема пристрою, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою. Після видалення кліща ранку потрібно змастити антисептиком, а руки вимити з милом.

Довідка.

Щороку близько 20 000 людей звертається з укусами кліщів до закладів охорони здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я, протягом двох місяців 2019 р. (січень–лютий) було зареєстровано 146 випадків захворювання на бореліоз (хворобу Лайма). Ці випадки пов’язані із присмоктуванням кліщів ще восени (інкубаційний період складає від трьох днів до року). Випадків кліщового вірусного енцефаліту за два місяці 2019 р. не зафіксовано.

Як повідомляв Львівський портал, з 10 червня у парках Львова проводитимуть акарацидну обробку від кліщів. У зв’язку з цим мешканців міста просять утриматися від прогулянок.