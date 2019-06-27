Війна на Донбасі: ворог 39 разів порушив «тишу»

У середу, 26 червня, збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні пресштабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 24 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:
- поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- чотири рази район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
- поряд Кам’янки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці Богданівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- три рази неподалік Павлополя – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі район населеного пункту Новоселівка Друга – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
- два рази поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;
- два рази неподалік Пісок – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Красногорівки – з автоматичних гранатометів;
- двічі поряд Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- неподалік Опитного – зі 120 мм міномету;
- три рази район населеного пункту Водяного – з гранатометів різних систем;
- поблизу Талаківки – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:
- чотири рази район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі околиці Кримського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- три рази поблизу Зайцевого – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Майорська – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці Новолуганська – з міномету калібру 82 мм;
- поряд з Гладосовим – з великокаліберного кулемету;
- район населеного пункту Південне – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
- околиці Катеринівки – з автоматичних гранатометів;
- околиці Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.
За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.
Як повідомляв Львівський портал, спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.
Анастасія Мельник