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Війна на Донбасі: ворог 39 разів порушив «тишу»

Анастасія Мельник

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У середу, 26 червня, збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Про це йдеться у ранковому зведенні пресштабу ООС.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 24 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • чотири рази район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
  • поряд Кам’янки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • околиці Богданівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • три рази неподалік Павлополя – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
  • двічі район населеного пункту Новоселівка Друга – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
  • два рази поряд Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;
  • два рази неподалік Пісок – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • околиці Красногорівки – з автоматичних гранатометів;
  • двічі поряд Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
  • неподалік Опитного – зі 120 мм міномету;
  • три рази район населеного пункту Водяного – з гранатометів різних систем;
  • поблизу Талаківки – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:

  • чотири рази район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • двічі околиці Кримського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • три рази поблизу Зайцевого – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Майорська – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • околиці Новолуганська – з міномету калібру 82 мм;
  • поряд з Гладосовим – з великокаліберного кулемету;
  • район населеного пункту Південне – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
  • околиці Катеринівки – з автоматичних гранатометів;
  • околиці Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.

За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.

Як повідомляв Львівський портал, спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.

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