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У середу на Львівщині втопилися дві особи, серед них – 13-річний хлопчик

Анастасія Мельник

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У Львівській області упродовж, 26 червня, водолази витягнули з водойм двох потопельників. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

У повідомленні сказано, що перший випадок трапився у селі Івано-Франково Яворівського району, де в озері «Другий став» втопився 52-річний місцевий мешканець. Тіло було витягнуто з води місцевими мешканцями.

Також у селі Тростянець, Миколаївського району в озері лісового масиву втопився 13-річний місцевий мешканець. Тіло було витягнуто з води місцевими мешканцями.

Обставини подій встановлюються.

Раніше Львівський портал розповідав, як правильно надати першу допомогу при утопленні.

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