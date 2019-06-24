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МОН оприлюднило телефони гарячої лінії для абітурієнтів

Анастасія Мельник

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Свою роботу розпочали гаряча лінія Міністерства освіти і науки України та приймальня громадян щодо вступної кампанії 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

 

«Що таке конкурсний бал і як він розраховується, скільки заяв можна подати на бюджетну і контрактну форми навчання, якими пільгами можна скористатись під час вступу. Відповіді на ці та інші запитання вступники тепер зможуть отримати, звернувшись на гарячу лінію МОН або у приймальню громадян щодо вступної кампанії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гаряча лінія працюватиме до 9 серпня.

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