Розведення сил у Станиці Луганській: агресор відійшов від пішохідного мосту

У районі Станиці Луганської російсько-окупаційні війська завершили перший етап відведення своїх підрозділів – відійшли від пішохідного мосту. Про це Львівському порталу повідомили у пресштабі ООС.

Зазначається, що для максимальної безпеки цивільного населення,яке проживає у Станиці Луганській, а також громадян України, які перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних Сил та Державної служби з надзвичайних ситуацій України проводиться перевірка дороги (гуманітарного коридору) і прилеглої до неї місцевості з метою виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Також у штабі повідомляють, що протягом сьогоднішнього дня здійснення інших заходів у рамках розведення сил та засобів українською стороною не заплановано.

«Поки триває процес розведення сторін, наші резерви в районі Станиці Луганської знаходяться у повній бойовій готовності. У разі відсутності подальших кроків з відведення російсько-окупаційних військ за визначені рубежі українські військові негайно повернуться на свої позиції», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Об’єднані сили гарантують безпеку пересування мирних мешканців та безперебійну роботу КПВВ. Пропуск здійснюється у штатному режимі.

Як повідомляв Львівський портал, спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській.