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Львів виборов право провести EUROCON 2021

Андрій Котенський

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Львівське конференц-бюро у співпраці з секцією IEEE Україна, Національним університет «Львівська Політехніка» та IT STEP University виграли право на проведення у Львові міжнародної конференції IEEE EUROCON 2021. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

EUROCON — міжнародна конференція, яку організовує інститут інженерів з електроніки та електротехніки IEEE 8 регіону, що охоплює Європу, Близький Схід та Африку. Вона є платформою для обміну ідеями, теоретичними основами, методами проектування, експериментальними результатами між науково-дослідними установами та спеціалістами галузі. Конференція відбувається кожні два роки з 2001 р. у різних країнах та збирає учасників з усього світу. У 2021 році EUROCON вперше відбудеться в Україні.

IEEE (Інститут інженерів з електроніки та електротехніки) — міжнародна організація у галузі електротехніки, радіоелектроніки та радіоелектронної промисловості.

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