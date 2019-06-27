ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє пенсіонерів потрапили до лікарні внаслідок наїзду «Ягуара» та «Опеля»

|

Минулої доби у Львівській області внаслідок наїзду авто постраждало двоє пенсіонерів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Одна ДТП сталася близько 17.40 в одному з сіл Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Кадет», 21-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 82-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Інша – близько 10.35 на вулиці Симона Петлюри у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ягуар», 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 72-річного мешканця Львова. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження на був доставлений у медичний заклад.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість
Анастасія Пиж
Знайшов протермінований товар – отримай його трикратну вартість

Літня спека несе нам одразу кілька серйозних загроз. Окрім теплового удару та традиційних для цієї пори року сонячних оп...

Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?
Наталя ДУЛЯБА
Мер, чиновник, політики та активістка. Хто хоче потрапити у новий парламент від Сихова і Личакова?

21 липня в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. З цієї нагоди Львівський портал запускає серію матер...

Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях
Омелян ШЕВЧУК
Вибори хвальби. Нардепи Львівщини «піаряться» на державних субвенціях

Народні депутати України від Львівщини, які є зареєстрованими та потенційними кандидатами на цьогорічних парламентських ...

«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями
Вероніка РОЙ
«Візьми собаку на роботу»: як чотирилапі один день працювали в офісі зі своїми господарями

Сьогодні, 21 червня, у всьому світі проходить акція «Візьми собаку на роботу». Україна вже всьоме долучається до цієї ін...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...