Двоє пенсіонерів потрапили до лікарні внаслідок наїзду «Ягуара» та «Опеля»

Минулої доби у Львівській області внаслідок наїзду авто постраждало двоє пенсіонерів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Одна ДТП сталася близько 17.40 в одному з сіл Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Кадет», 21-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на пішохода, 82-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Інша – близько 10.35 на вулиці Симона Петлюри у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ягуар», 28-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 72-річного мешканця Львова. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження на був доставлений у медичний заклад.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.