Цьогоріч на Львівщині школи випустили 508 золотих медалістів

У Львівській області цьогорічний навчальний рік 508 випускників завершили із золотою медаллю, ще 164 особи отримали срібну медаль. Про це сьогодні, 26 червня, під час зустрічі із журналістами розповіла директорка департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що загалом цього літа в області із закладів середньої освіти випустили 13 322 випускників.

Також Любомира Мандзій нагадала, що цьогоріч на Львівщині 39 випускників здали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальну кількість балів, з них – двоє осіб написали тестування на 200 балів з двох предметів.

«На Львівщині маємо 41 найкращий результат ЗНО. Також є двоє випускників, які отримали по 400 балів – це випускник з фізико-математичного ліцею у Львові та учениця зі Стрия», – повідомила Любомира Мандзій.

Отож, підсумки результатів ЗНО на Львівщині виглядають таким чином:

історія – 3 особи по 200 балів;

хімія – 8 осіб по 200 балів;

математика – 14 осіб по 200 балів;

українська мова – 6 осіб по 200 балів;

фізика – 2 особи по 200 балів;

біологія – 3 особи по 200 балів;

англійська мова – 5 осіб по 200 балів.

Любомира Мандзій зауважила, що результат Львівської області в Україні на другому місці. Перше місце зайняв Київ – 63 особи, які здали ЗНО на максимальний бал, після нас Дніпропетровська та Харківська області.

До слова, торік на Львівщині було 26 найкращих результатів, із них двоє осіб набрали 400 балів.

Як повідомляв Львівський портал, цьогоріч ті львів’яни, які отримають максимальний бал на ЗНО, отримають по п’ять тисяч гривень премії, а тим, хто здобуде 400 балів за результатами ЗНО з базових дисциплін – по 10 тисяч гривень,

Нагадаємо, ЗНО-2019 стартувало21 травня, а завершилось – 13 червня. Додаткова сесія триватиме з 26 червня до 12 липня за окремим графіком.