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Суд засудив 16-річну дівчину, яка вийшла на пікет за імпічмент Зеленського

Андрій Котенський

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Рівненський міський суд визнав винною в адміністративному порушенні 16-річну Дар’ю Коцюрубу, яка 25 травня у центрі Рівного з товаришем тримали плакати, на одному з яких був напис «імпічмент президенту». Про це йдеться у повідомленні UA:Рівне.

 

За словами матері Дар’ї, Наталії Коцюруби Рівненський міський суд виніс відповідне рішення ще 13 червня.

«Була в суді, забрала рішення судді Діонісьєвої. У нас – попередження, штрафу немає. Але ми будемо подавати апеляцію і доводити невинуватість. Щодо моєї справи (неналежне виховання, – ред.) – то її перенесли», – розповіла мати дівчини.

Вона додала, що товариша її доньки, 20-річного Романа, суд також визнав винним.

Раніше Львівський портал повідомляв, що силовики взялися проводити службове розслідування за пікет Зеленського.

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