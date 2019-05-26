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Пікет за імпічмент Зеленського: поліція проведе службове розслідування

Анастасія Мельник

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Поліція проведе службову перевірку щодо факту складення адмінпротоколів на учасників імпровізованого мітингу за імпічмент президента Володимира Зеленського у Рівному. Про це повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, передає Українська правда.

 

Як вже відомо, у суботу, 25 травня, у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця у відділку поліції склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського.

Фото: FB/Alex Golobuckij

 

Коментуючи цю ситуацію Ярослав Тракало наголосив, що з точки зору законодавчо-правового поля, поліцейські діяли в рамках покладених на них законодавцем обов‘язків, однак могли у цьому випадку застосувати м’якші методи впливу.

«Коли йдеться про таке дрібне і незначне порушення, як варіант, правоохоронці могли провести профілактично-роз‘яснювальну бесіду і винести, наприклад, усне попередження.

Чому вони так не вчинили? Питання, яке обов’язково буде вивчене. Насамперед усі обставини тієї ситуації і чи дійсно була необхідність запрошувати цих громадян до відділку поліції для складання адмінматеріалів. Наразі керівництвом поліції Рівненської області ініційовано проведення службової перевірки, яка має дати відповіді на ці запитання», – розповів речник.

За його словами, з особовим складом поліції буде проведена роз’яснювальна розмова щодо одного з принципів реформування поліції.

Також сьогодні свою позицію висловив Президент України Володимир Зеленський.

«З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше.

В поліції проведуть службову перевірку.  Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся», – написав у Facebook президент.

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